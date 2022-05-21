ألمانيا تسجل ثلاث إصابات جديدة بـ

2022/05/21 | 23:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت وزارة الصحة في ألمانيا تسجيل ثلاث حالات إصابة بمرض "جدري القردة" في برلين.وأبلغت الوزارة في وقت سابق عن حالتي إصابة مؤكدة بجدري القردة.وأشارت إلى أن حالة المرضى مستقرة، ويجري حاليا تحديد دائرة اتصالاتهم.وتم الإعلان عن الإصابة الأولى في البلاد بميونيخ.

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