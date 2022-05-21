هل ستستغل الصين الحرب في أوكرانيا لتغزو تايوان؟

2022/05/21 | 23:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مِثلَ سقوط جدار برلين واعتداءات 11 سبتمبر، سجل الاجتياح الروسي لأوكرانيا بداية حقبة جديدة مبهمة.

ماذا عن بقية العالم؟ قبل أحداث أوكرانيا، التهديد الأكبر كان الصين، والأمريكيون كانوا يوجهون مواردهم نحو آسيا.



الخطران النوويان الأعظمان كانا كوريا الشمالية، والحدود بين الهند وباكستان.



وكان التبدل الاستراتيجي الكبير انسحاب أميركا من أفغانستان، بعد عشرين عاماً من الحرب.



ما هو التأثير الذي أحدثته أوكرانيا في الجهة الأخرى من العالم – وكيف سيَرُد الأميركيون؟

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