مباحثات مشتركة حول مراحل تنفيذ برنامج القدرة لدعم الباحثين عن العمل

2022/05/21 | 23:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بحثت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم السبت، مع GIZ الالمانية مراحل تنفيذ برنامج القدرة لدعم الباحثين عن العمل.وذكر بيان للوزارة وتلقته وكالة ايرث نيوز، انه “حضر المدير العام لدائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رائد جبار باهض اجتماع اللجنة التوجيهية لبرنامج القدرة التابع للوكالة الالمانية للتعاون الدولي GIZ يوم […]

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