:أوسع نهوض جماهيري لوقف المجازر - تاج السر عثمان

#تاج_السر_عثمان ١-;- رغم فشلها في وقف النهوض الجماهيري المتصاعد ضدها..
تواصل سلطة الانقلاب الدموي القتل بدم بارد للمتظاهرين السلميين..
كما حدث اليوم ٢-;-١-;- مايو في مجزرة ام درمان التي ارتقي فيها الشهيد محمد خالص..
وإصابة اكثر من ٦-;-٥-;- شخصا..
ولازال الحصر مستمرا في أم درمان وبقية المدن والأحياء التي هبت عن بكرة ابيها..
استنكار للمجزرة..
وداعية لاسقاط الانقلاب الدموي الذي أصبح سمته المجازر ا ......
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