:أوسع نهوض جماهيري لوقف المجازر - تاج السر عثمان

2022/05/21 | 23:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تاج_السر_عثمان ١-;- رغم فشلها في وقف النهوض الجماهيري المتصاعد ضدها..



تواصل سلطة الانقلاب الدموي القتل بدم بارد للمتظاهرين السلميين..



كما حدث اليوم ٢-;-١-;- مايو في مجزرة ام درمان التي ارتقي فيها الشهيد محمد خالص..



وإصابة اكثر من ٦-;-٥-;- شخصا..



ولازال الحصر مستمرا في أم درمان وبقية المدن والأحياء التي هبت عن بكرة ابيها..



استنكار للمجزرة..



وداعية لاسقاط الانقلاب الدموي الذي أصبح سمته المجازر ا ......





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