:أوسع نهوض جماهيري لوقف المجازر - تاج السر عثمان



:أوسع نهوض جماهيري لوقف المجازر - تاج السر عثمان
2022/05/21 | 23:35 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#تاج_السر_عثمان ١-;- رغم فشلها في وقف النهوض الجماهيري المتصاعد ضدها..

تواصل سلطة الانقلاب الدموي القتل بدم بارد للمتظاهرين السلميين..

كما حدث اليوم ٢-;-١-;- مايو في مجزرة ام درمان التي ارتقي فيها الشهيد محمد خالص..

وإصابة اكثر من ٦-;-٥-;- شخصا..

ولازال الحصر مستمرا في أم درمان وبقية المدن والأحياء التي هبت عن بكرة ابيها..

استنكار للمجزرة..

وداعية لاسقاط الانقلاب الدموي الذي أصبح سمته المجازر ا ......

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