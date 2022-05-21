وفد المنتخب الأولمبي الإيراني يصل إلى مطار بغداد

2022/05/21 | 23:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعوصل وفد المنتخب الأولمبي الإيراني إلى مطار بغداد استعداداً لمواجهة منتخبنا الأولمبي ودياً على ملعب الحبيبية.وقال مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، أن وفد المنتخب الأولمبي الإيراني وصل إلى مطار بغداد استعداداً لمواجهة منتخبنا الأولمبي ودياً على ملعب الحبيبية ببغداد يومي 24 و27 من شهر آيار الحالي.وتأتي هذه المباراتين ضمن استعداداتِ المنتخب الأولمبي العراقي لنهائياتِ آسيا التي ستقام في أوزبكستان والتي ستنطلق الشهرَ المقبل.

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