روسيا تطلب وقف تسليم مساعدات عبر تركيا لمناطق المعارضة بسوريا

2022/05/21 | 23:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر ديمتري بوليانسكي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي يوم الجمعة ”لا نوافق على استمرار الوضع الراهن بأي ثمن، ولا يمكننا غض الطرف عن حقيقة اغتصاب إرهابيي هيئة تحرير الشام”، أقوى جماعة مسلحة في شمال غرب إدلب، ”للسلطة واستغلالها المساعدات الإنسانية ”.

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