المهاجم الفرنسي كيليان مبابي يوقع تمديد عقده مع باريس سان جيرمان

2022/05/21 | 23:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي عقدًا مدته ثلاث سنوات للبقاء مع النادي الفرنسي حتى عام 2025.

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