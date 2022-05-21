2022/05/21 | 23:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أثار سرب من النحل، الذعر في شوارع المملكة المتحدة، إذ تواجد ما يقرب من 15 ألف نحلة خلال 15 دقيقة فقط، تجمعت الحشرات كلها في مكان واحد.ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تجمعت أسراب النحل، على جدار في شارع روبرت ، ويتبورن ، جنوب تينيسايد، وصدمت السكان، إذ تظهر مقاطع الفيديو سربًا ضخمًا […]

ظهرت المقالة الطقس السبب..



هجوم 15 ألف نحلة على مدينة سكنية في بريطانيا أولاً على ايرث نيوز.

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