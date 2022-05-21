الصقور يحقق فوزاً ثميناً على أربيل

2022/05/21 | 23:45 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

حقق فريق نادي القوة الجوية الفوز على نادي أربيل (2-1) في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب الشعب الدولي ضمن الجولة (32) من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وسجّل أهداف المباراة لفريق القوة الجوية حمّادي أحمد في الدقيقة (15) وشريف عبد الكاظم في الدقيقة (53) بينما سجّل هدف أربيل الوحيد عن طريق ركلة جزاء اللاعب كوسرت بايز في الدقيقة (69).

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