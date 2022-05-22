2022/05/22 | 00:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توعد رئيس حركة امتداد علاء الركابي اليوم السبت، بازاحة الأحزاب الحاكمة، خلال الفترة المقبلة.وأكد النائب علاء الركابي في بث مباشر على حسابه عبر فيسبوك، تابعته ايرث نيوز، أن “حركة امتداد ستتحول إلى مارد يبتلع الأحزاب الحاكمة، بحسب تعبيره”، قائلا: “إن امتداد جاءت كشوكة في عيون الأحزاب، ومن الطبيعي ان يتم استهدافها لان […]

ظهرت المقالة علاء الركابي يتوعد الأحزاب الحاكمة: سيبتلعكم المارد ونزيحكم عن السلطة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاء الركابي يتوعد الأحزاب الحاكمة: سيبتلعكم المارد ونزيحكم عن السلطة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاء الركابي يتوعد الأحزاب الحاكمة: سيبتلعكم المارد ونزيحكم عن السلطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).