سناب شات تطور ميزات الرقابة الأبوية

2022/05/22 | 00:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… تستعد منصة سناب شات لتقديم ميزة جديدة للرقابة الأبوية يطلق عليها اسم مركز العائلة Family Center.وتسمح هذه الميزة للأهل بمعرفة من هم أصدقاء ابنهم المراهق عبر التطبيق بالإضافة إلى الأشخاص الذين كان يتراسل معهم على مدار الأيام السبعة الماضية، والمزيد.وروج إيفان شبيجل، الرئيس التنفيذي لشركة سناب، للميزة لأول مرة خلال شهر […]

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