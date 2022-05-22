2022/05/22 | 00:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: FSsj7TmE6jM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مرض خطير تم إخفاؤه في العراق منذ السبعينات) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مرض خطير تم إخفاؤه في العراق منذ السبعينات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).