2022/05/22 | 00:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد رابطة الدوري الإسباني للتقدم بشكوى بشأن تجديد عقد كيليان مبابي مع باريس سان جرمان بزعم تأثير الاتفاق على الاستقرار المالي للكرة الأوروبية.

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