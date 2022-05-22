إسرائيل تؤكد أول حالة إصابة بجدرى القردة

2022/05/22 | 00:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مسؤولو الصحة الإسرائيليون، السبت، أنه تم اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس جدري القردة في البلاد في تل أبيب.

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