2022/05/22 | 00:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مظفر النواب..حسين الشعر – حسن العلوي مظفر النواب شعر ارتبط بحياة الناس، الشعر لم يكن فوق الشعب بل هو من داخل عروقه، مظفر شرفنا، مظفر ضميرنا، مظفر الرصافي، مظفر الجواهري، مظفر جمع الشعراء طرا، كان هو الشاعر الذي جمع في صدره طموح والام الشعراء العراقيين، لهذا سيبقى اسم مظفر مختلفا عن اي شاعر آخر، […]

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