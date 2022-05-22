2022/05/22 | 00:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويا وجع البلاد..– وجيه عباس “لمظفر النواب… وهو يودع الريل وحمد “ ———— أعزّي الموتَ فيك على الفراقِ وأمسح خدَّ تربِكَ في العناقِ وحسبك ان تكون به عراقاً يودِّعُه، وانت بلا عراقِ وحسبك لو توزّعُكَ المنافي وتبعدُ عنكَ أزمنةً بواقِ وتدفعك الرياحُ وأنت أدرى بأن ثيابَ وجهك في المآقي يعود بك الترابُ إليهِ حتى […]

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