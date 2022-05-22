2022/05/22 | 00:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النواب شاعر الألم الإنساني – وليد جاسم الزبيدي في قراءة الشعر، واستنباط بنية النص، والشعرية، تقف بين اللغة ، وادوات الشاعر، وتاريخه، ولعل البحث الأكاديمي، سيضيف أركان أخرى يوظفها في استقراء النصوص وما وراء النّص، وفق منهجيات حداثوية ومابعد الحداثة.لكن (شاعرنا مظفر النوّاب) لا يمكن أن تتوقف عنده وفق منهج واحد محدد، ولا وفق مدرسةٍ، […]

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