سان جيرمان يختتم الدوري الفرنسي باحتفال متعدد المستويات

2022/05/22 | 01:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتم باريس سان جرمان الدوري الفرنسي بأفضل طريقة، ليس لفوزه الاحتفالي باللقب أمام جمهوره على حساب متز 5-صفر وحسب، بل بالإعلان عن الاحتفاظ بكيليان مبابي الذي سجل ثلاثية وضمن لقب الهداف، فيما حسم كل من موناكو ومرسيليا بطاقتي التأهل لدوري الأبطال، الأول الى دور المجموعات والثاني إلى الدور التمهيدي الثالث.

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