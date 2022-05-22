كييف تستبعد وقف إطلاق النار أو تقديم تنازلات لروسيا

2022/05/22 | 01:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعاستبعدت أوكرانيا، قبول وقف لإطلاق النار مع روسيا، وقالت كييف إنها لن تقبل أي اتفاق مع موسكو يتضمن التخلي عن أراضيها.وقال المستشار الرئاسي ميخايلو بودولياك، إن تقديم تنازلات سيرتد بالسلب على أوكرانيا، لأن روسيا ستضرب بقوة أكبر بعد أي توقف للقتال، مشيرا إلى أن "موقف كييف في الحرب أصبح أكثر صلابة".وأبلغ بودولياك رويترز في مقابلة في المكتب الرئاسي الذي يخضع لحراسة مشددة: "الحرب لن تتوقف (بعد أي تنازلات).سيتم تعليقها لبعض الوقت".وأضاف: "بعد فترة، وبتكثيف جديد، سوف يقوم الروس بتعزيز أسلحتهم وقوتهم البشرية ويعملون على تصحيح أخطائهم وتطوير أدائهم وإقالة العديد من الجنرالات...وسوف يبدؤون هجوما جديدا أكثر دموية وأوسع نطاقا".

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