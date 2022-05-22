شاهد بالفيديو.. متنبئ جوي يكشف موعد انتهاء العواصف الترابية في العراق

2022/05/22 | 01:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: BJ9lsM3sRXM

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