2022/05/22 | 01:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يودّع مظفر النواب بتشييع يعكس تاريخه الإبداعي بغداد- ندى شوكت النجف – سعدون الجابري ودع العراقيون امس السبت الشاعر الكبير مظفر النواب الى مثواه الاخير في مقبرة وادي السلام بالنجف تكريماً لوصيته بدفنه قرب والدته ، غداة وفاته الجمعة عن 88 عاماً في الشارقة بدولة الإمارات العربية إثر صراع مع المرض.وبأجواء من الحزن على […]

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