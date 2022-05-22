2022/05/22 | 01:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنخفاض ملحوظ في الإحصائية اليومية لفايروس كورونا الحمى النزفية تدق ناقوس الخطر بتسجيل 18 وفاة وعشرات الإصابات وسط تطمينات حكومية بغداد – عبد اللطيف الموسوي حذر مسؤولون على مستوى رفيع أمس من إمكانية تفشي مرض الحمى النزفية بعد تسجيل حالة وفاة وعشرات الاصابات في بغداد ومحافظات أخرى.وكشف محافظ بغداد محمد جابر العطا عن وفاة […]

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