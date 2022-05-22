2022/05/22 | 01:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنواء: إشتداد العاصفة الترابية مساء الأثنين في عموم المناطق يغداد – فائز جواد رجحت هيئة الأنواء الجوية امس السبت حدوث عاصفة ترابية شديدة مساء الاثنين في المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية.وقالت الهيئة في تقرير أن (طقس اليوم الأحد في المنطقة الوسطى سيكون صحواً الى غائم جزئي، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة مسببة تصاعد […]

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