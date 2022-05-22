باحب الناس- ديسمبر 2000 - أمان صقر



باحب الناس- ديسمبر 2000 - أمان صقر
2022/05/22 | 01:35 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#أمان_صقر من قصاصات أمان صقر - باحب الناس ..

ولو قاسيين // ولو راحو في يوم ناسيينوادوّرر عني..

ف عيونهم // وباهوى أضمهم بالعين،،،،،،وادوب ف حنان تفاصيلهم // وقُربي تملّي ..

يوصلهمورغم البعد..

أواصلهم // ولو كانوا بيّا ..

مش داريينوأغوَى ..

زحمة الشارع // ويبهجني لُقا الرصفانوضمتها لأقدامهم وأقدامنا // و ......

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