2022/05/22 | 01:35 - المصدر: الحوار المتمدن
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#أمان_صقر من قصاصات أمان صقر - باحب الناس ..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باحب الناس- ديسمبر 2000 - أمان صقر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
#أمان_صقر من قصاصات أمان صقر - باحب الناس ..
ولو قاسيين // ولو راحو في يوم ناسيينوادوّرر عني..
ف عيونهم // وباهوى أضمهم بالعين،،،،،،وادوب ف حنان تفاصيلهم // وقُربي تملّي ..
يوصلهمورغم البعد..
أواصلهم // ولو كانوا بيّا ..
مش داريينوأغوَى ..
زحمة الشارع // ويبهجني لُقا الرصفانوضمتها لأقدامهم وأقدامنا // و ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باحب الناس- ديسمبر 2000 - أمان صقر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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