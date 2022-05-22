قطر وإيران.. تضارب تصريحات بشأن

2022/05/22 | 01:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقل تلفزيون الجزيرة، السبت، عن وزير الخارجية القطري قوله إن القيادة الإيرانية عبرت عن استعدادها لقبول حل وسط فيما يتعلق "بالملف النووي الإيراني"، وذلك في إشارة إلى المحادثات حول إحياء الاتفاق الموقع بين إيران والقوى العالمية عام 2015.

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