{واتساب} تعزز عائداتها

2022/05/22 | 02:24 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سان فرانسيسكو: وكالات

تستعد منصة واتساب لجلب خدمات واجهة برمجة التطبيقات السحابية المجانية في دفعة لجذب المزيد من الشركات من أجل استخدام التطبيق، وذلك وفقًا لتصريحات مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، في حدث الشركة Conversations الذي يركز على التراسل.



وتزيد واتساب من عائداتها من خلال الإطلاق العالمي لواجهة برمجة التطبيقات السحابية وقريبًا، فئة مدفوعة لتطبيق الأعمال.



وتواصل المنصة دفعها نحو سوق الأعمال مع إطلاقها لهذه الواجهة لجميع الشركات في جميع أنحاء العالم.

ودخلت واجهة برمجة التطبيقات السحابية مرحلة الاختبار التجريبي في شهر تشرين الأول الماضي.



وتمثل إصدارًا سحابيًا من واجهة برمجة تطبيقات واتساب للأعمال، وهو أول منتج يجلب إيرادات للمنصة.



ولكن تمت استضافته عبر البنية التحتية للشركة الأم ميتا.



وكانت الشركة تبني منصة واجهة برمجة تطبيقات الأعمال على مدار السنوات العديدة الماضية كإحدى الطرق الرئيسة التي يمكن أن يجني بها تطبيق المراسلة المجاني المال.



وتدفع الشركات إلى واتساب على أساس كل رسالة، بأسعار تختلف حسب المنطقة وعدد الرسائل المرسلة.

وقال زوكربيرغ: يمكن لأي شركة أو مطور الوصول بسهولة إلى خدمتنا، والبناء مباشرة فوق واتساب لتخصيص التجربة وتسريع وقت الاستجابة للعملاء باستخدام واجهة برمجة التطبيقات السحابية لواتساب الآمنة التي تستضيفها ميتا.

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