استعداد روسي لمبادلة أسرى أوكرانيين بمسؤول أوكراني

2022/05/22 | 03:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب مسؤول روسي، السبت، عن إمكانية تبادل أسرى من الجنود الأوكرانيين بفيكتور ميدفيدشوك، السياسي الأوكراني المعتقل الذي يعتبر حليفا لفلاديمير بوتين، بعد أن كان الكرملين استبعد ذلك في وقت سابق.

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