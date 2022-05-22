رحيل مظفر النواب.. وعودة لسجال المثقف والسلطة

2022/05/22 | 03:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من قصيدتي "الريل وحمد" و"ليلة من ليل البنفسج" إلى قصيدتي "القدس عروس عروبتكم" و"قمم"، يمكن لي أن أختزل بها ذاكرتي عن الشاعر الكبير مظفر النواب الذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضي.

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