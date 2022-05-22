بلينكن يؤكد دعم الولايات المتحدة لتعزيز دفاعات السعودية

2022/05/22 | 05:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن في بيان صحفي على التزام واشنطن الدائم لتعزيز دفاعات السعودية، وذلك خلال لقائه السبت مع نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان آل سعود.

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