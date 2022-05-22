2022/05/22 | 06:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت بلدية مدينة بولو التركية لافتة في أحد الشوارع العامة، تطالب اللاجئين بالعودة إلى بلادهم ما أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("ارجعوا إلى بلادكم".. لافتة تطالب اللاجئين في تركيا بالرحيل) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("ارجعوا إلى بلادكم".. لافتة تطالب اللاجئين في تركيا بالرحيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).