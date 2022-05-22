تفاعل وانقسام على عرض سعد الجبري التسوية مع محمد بن سلمان بين نشطاء تويتر

2022/05/22 | 06:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار تقرير نشرته شبكة CNN نقلا عن مصادر مقربة من الأسرة حول عرض تسوية مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان لإنهاء "المعركة القانونية" وتسوية النزاعات المالية، مقابل إطلاق سراح ابنه عمر وابنته سارة المحتجزين في المملكة العربية السعودية

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