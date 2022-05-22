2022/05/22 | 06:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الكندية، السبت، مقتل أربعة أشخاص في شرق البلاد جراء عواصف عنيفة حرمت أيضا ما يقرب من 900 ألف منزل في مقاطعتي أونتاريو وكيبيك من الكهرباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كندا.. 4 قتلى وانقطاع الكهرباء عن 900 ألف منزل جراء العواصف) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كندا.. 4 قتلى وانقطاع الكهرباء عن 900 ألف منزل جراء العواصف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).