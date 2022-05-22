2022/05/22 | 07:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقّب الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي على مقطع الفيديو المتداول عالميا للرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش الابن، زلة اللسان الفادحة التي أدلى بها حول الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين وغزو "العراق" عوضا عن كلمة غزو "أوكرانيا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلفان يعلق على "لوم" جورج بوش لبوتين ويغرد عما كان ليحصل لو أن ترامب رئيس أمريكا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلفان يعلق على "لوم" جورج بوش لبوتين ويغرد عما كان ليحصل لو أن ترامب رئيس أمريكا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).