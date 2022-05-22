ماذا وراء صمت الأمير حمزة ووالدته الملكة نور بعد القرارات الملكية.. هل التزم بتحذير الملك عبدالله؟

2022/05/22 | 07:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشوب حالة من الصمت على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي للأمير حمزة بن الحسين، ولي العهد الأردني الأسبق، عقب الإجراءات والتحذير الذي وجهه العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني بن الحسين له في بيانه الأخير الصادر، الخميس الـ19 من الشهر الجاري.

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