منهم شخصيتان متوفيتان.. روسيا تنشر قائمة محدثة بأسماء أمريكيين ممنوعين من دخول البلاد

2022/05/22 | 08:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت السلطات الروسية قائمة محدثة تدرج أكثر من 900 شخصية أمريكية يتقدمها، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ممنوعين من دخول البلاد، إلا أنها تضمنت أيضا شخصيتان متوفيتان أيضا.

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