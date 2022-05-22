الدعوة إلى إحياء -الخلافة الإسلامية- بعيون غربية 1 - جدو جبريل

2022/05/22 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جدو_جبريل محور : نظرة الغرب للإسلاماتفق جملة من الباحثين الغربيين على الخصائص وأحكام قيمة بخصوص الخلافة الإسلامية والخليفة، من بين هؤلاء "باتريس جوردان" - Patrice Gourdin – وسنحاول في هذه الورقة عرض أهم ما ورد في كتاباتهم بخصوص الخلافة.الفكرة 1: الخلافة مشروع شموليهل هناك قواسم مشتركة بين الفاشية والنازية والشيوعية والخلافة؟ وهل من المناسب الحديث عن "الفاشية الإسلامية" عن الخلافة؟

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