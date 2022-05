كارل راديك: الماركسية والحرب - محمد الأشقر

2022/05/22 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

#الحوار_المتمدن

#محمد_الأشقر

#محمد_الأشقر هذا النص: جزء من مقالة كتبها الثوري الروسي كارل راديك في العام 1914، تناقش بعض المسائل الخلافية التي نشبت داخل صفوف الحركة الاشتراكية على إثر الحرب العالمية.تم تعريب النص من النسخة الانجليزية على موقع: Marxists’ Internet Archive.عنوان النص: Marxism and the Problems of Warتعريب: محمد الأشقر_____________________بعد أن نزع فتيل الحرب، انتشرت في الصحافة العمالية نصوص الزعما ......





