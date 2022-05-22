الموافقة على إعطاء معززات لقاح فايزر للفئات العمرية الأصغر في أمريكا!

2022/05/22 | 08:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) الضوء الأخضر لإعطاء معززات لقاح فايزر للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما، مستشهدة بالبيانات التي جمعت في التجارب الجارية.وتخطت الوكالة اجتماع المجلس الاستشاري الذي يعقد عادة قبل مثل هذه القرارات، قائلة إن الأمر قد تم تناوله خلال المناقشات السابقة.وأعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية […]

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