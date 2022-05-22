الفتلاوي: الكتلة الأكبر ستتحقق حتى من دون التحالف مع الكتلة الصدرية

2022/05/22 | 08:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي، ان الكتلة النيابية الأكبر بالإمكان تحقيقها حتى مع عدم التحالف مع الكتلة الصدرية، لافتا الى قدرة الاطار التنسيقي تحقيق هذه الكتلة من خلال التحالف مع المستقلين.وقال الفتلاوي لـ /المعلومة/، ان “الصدر وفي حال استمراره بالمعارضة فأن هذا لايعني عدم تحقق الكتلة الأكبر، خصوصا ان […]

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