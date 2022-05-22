جدري القرود يصل اليونان

2022/05/22 | 08:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الصحة العامة في اليونان، السبت، رصد أول إصابة محتملة بمرض جدري القرود في البلاد لدى سائح إنكليزي.

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