الرقص تحت الماء في مصر.. تجربة

2022/05/22 | 08:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في تجربة فريدة من نوعها في مصر، تستطيع النساء ممارسة الرقص تحت الماء لمساعدتهن على الاسترخاء والتواصل مع الطبيعة واكتشاف إمكانياتهن الحقيقية.

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