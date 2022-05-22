أضاء عتمة الليل بوهج الحمم.. كاميرا ترصد لحظات ثوران بركان جبل إتنا الإيطالي

2022/05/22 | 09:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمكن أن يثور جبل إتنا، أطول بركان نشط في أوروبا ويبلغ ارتفاعه حوالي 3330 مترًا، عدة مرات في السنة.وقد ثار مؤخرًا ونفث الرماد والدخان مجددًا وتدفقت منه الحمم الحمراء باتجاه منطقة فالي ديل ليون.

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