مسبار ناسا يرسل بيانات غامضة من خارج نظامنا الشمسي

2022/05/22 | 09:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..تواصل Voyager 1 رحلتها خارج نظامنا الشمسي، بعد 45 عاما من إطلاقها.لكن الآن، ترسل المركبة الفضائية بيانات غريبة، ما يحير مهندسيها.وقالت وكالة ناسا إنه بينما لا يزال المسبار يعمل بشكل صحيح، لا يبدو أن القراءات من نظام التعبير والتحكم في المواقف – AACS باختصار – تتطابق مع تحركات […]

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