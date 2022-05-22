ماذا يحتاج ميلان أو الإنتر لحسم لقب الدوري الإيطالي اليوم؟

2022/05/22 | 09:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ جاء يوم الحسم لبطولة الدوري الإيطالي بالمواجهتين المصيرتين اللتين ستُلعبان اليوم، حيث يستضيف الإنتر فريق سامبدوريا على ملعب جوزيبي مياتزا بينما يلعب ميلان خارج أرضه أمام ساسوولو.ويمتلك ميلان 83 نقطة في المركز الأول من الدوري الإيطالي ويأتي الإنتر خلفه بفارق نقطتين برصيد 81 نقطة.ويحتاج ميلان إلى تحقيق نتيجة التعادل أو الفوز […]

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