2022/05/22 | 09:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالرزاق_دحنون مقال مُترجميفر الروس من بلادهم بأعداد كبيرة نحو أرمينيا، وجورجيا، وأوزبكستان، وإستونيا، ولاتفيا، والجبل الأسود.



في أول أسبوعين فحسب من الحرب، استقبلت جورجيا 25 ألف روسي، فيما كان يصل إلى أرمينيا ستة آلاف روسي يومياً.



وبحلول نهاية مارس (آذار)، توجه 60 ألف روسي إلى كازاخستان.



كذلك، لجأ كثيرون إلى عدد من البلدان المختلفة في أوروبا الشرقية.



ومنذ بدء غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا، ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الروس يفرون من بلادهم بأعداد كبيرة - عبدالرزاق دحنون) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الروس يفرون من بلادهم بأعداد كبيرة - عبدالرزاق دحنون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).