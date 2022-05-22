-ملك سيام- … عهدٌ من -صبحي- ... واجبُ النفاذ! - فاطمة ناعوت

2022/05/22 | 09:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاطمة_ناعوت (صديقتي الغالية جدًّا "فاطمة ناعوت"، الكاتبة والشاعرة المبدعة، والأمُّ الحنون لمشاكل من حولها والعالم كله...



وجّهتْ لي تهديدًا ووعيدًا، وتعهدًا بالمساندة، لكي أقدم مسرحية "ملك سيام"، التي كان مفترض تقديمها عام 2002.



واليوم، أقول: يا ناعوت...الحلمُ لا يموت.



وأعدُك قريبًا بتقديم حُلمي وحُلمك علي المسرح: “ملك سيام")هكذا كتب عظيمُ المسرح الأستاذ "محمد صبحي" على صفحته.



وطرتُ من الفرح لتحوّل أحد أح ......





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