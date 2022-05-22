التربية تصدر توضيحا هاما

2022/05/22 | 09:41 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معدلات القبول الخاصة في الكليات هي من صلاحية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

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