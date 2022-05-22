ما هو اليسار المطلوب - محسن ابو رمضان

2022/05/22 | 09:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محسن_ابو_رمضان ما هو اليسار المطلوب.بقلم :- محسن ابو رمضان.ترنو فصائل اليسار في فلسطين للحنين للماضي الذي يتضمن التراث الكفاحي والادبيات الثورية .ولكن اليسار وفصائله بحاجة الي وقفة تقييمية ونقدية عبر الإجابة علي تساؤل يكمن بأسباب التراجع والانكفاء والانحسار وأسباب تقدم القوي الاخري التي لا تتبني الفكر الاشتراكي.



تكمن مشكلة اليسار الفلسطيني بعدم مواكبة حركة العصر والاكتفاء بالإنجازات الت ......





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