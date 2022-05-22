التخطيط تعتزم اطلاق ستراتجية جديدة للحد من الفقر

2022/05/22 | 10:30 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تستعد وزارة التخطيط للعمل على استراتيجية جديدة للحد من الفقر للأعوام (2023ـ 2027)، بينما أكدت أن الأولوية فيها ستكون إلى الأمن الغذائي.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي “قرب انطلاق المسح الاقتصادي والاجتماعي الذي سيعطي مؤشرات الفقر وواقعه وفق المستجدات الأخيرة”.

وأضاف أن “ستراتيجية الفقر تشمل الوضع الصحي والسكن والتعليم، فضلا عن دخل الأسرة للوقوف على المستوى المعيشي ومدى ملاءمته للعيش”، مشيرا إلى أن “كل محور من هذه المحاور سيتم وضع سياسات خاصة لتنفيذه من قبل الجهات المعنية” .

وتابع الهنداوي أن “الأولوية في العمل ستكون إلى الأمن الغذائي”، لافتا إلى أنه “يندرج ضمن فقرة المستوى المعيشي الذي يضمن توفير الغذاء ثم توفير متطلبات الحياة الأخرى”.

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