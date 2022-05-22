2022/05/22 | 10:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العثور على جثة شاب في العشرينات من عمره القى بنفسه من اعلى جسر بالموصل

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